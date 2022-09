Sampdoria-Milan 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La cronaca della partita



A Marassi la sblocca subito al 6’ il Milan: Leao appoggia per Messias che di interno batte Audero. Pochi minuti dopo, padroni di casa vicini al pareggio con Djuricic: destro a giro e palla che scheggia la traversa. Al 21’ per i rossoneri segna De Ketelaere ma il gol viene annullato - dopo un check al Var - per il fuorigioco di Giroud. A fine primo tempo Milan ancora vicino al raddoppio: tira l'attaccante francese ma Audero nega il 2-0 agli avversari. A inizio ripresa giallo per Leao che in un tentativo di rovesciata colpisce al viso Ferrari: il portoghese era già ammonito e scattano il rosso e l’espulsione. I rossoneri rimangono in 10 e al 57’ i padroni di casa trovano il pareggio con Djuricic, che anticipa Tonali e di testa batte Maignan. Poi il Diavolo ancora pericoloso con un tiro di destro a giro di Theo Hernandez, che Audero alza oltre la traversa, e un colpo di testa di Giroud che finisce di poco a lato. Ma c’è un fallo di mano di Villar che, dopo un check al Var, porta a un rigore per la squadra di Pioli: tira Giroud ed è 2-1 per i campioni d’Italia. La Samp non molla e costruisce diverse occasioni, in particolare con Gabbiadini. Sono otto i minuti di recupero ma il risultato non cambia e i tre punti vanno al Milan.