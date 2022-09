Serie A, Inter-Torino 1-0: gol di Brozovic all’89’. HIGHLIGHTS

A San Siro i nerazzurri tornano a vincere dopo le sconfitte contro Milan e Bayern e si portano momentaneamente al terzo posto della classifica, dietro a Napoli e Atalanta. Occasioni per Vlasic e Lautaro, ma a chiuderla è il centrocampista croato. Handanovic decisivo in più occasioni ascolta articolo Condividi

Dopo le sconfitte in campionato nel derby con il Milan e in Champions contro il Bayern, l'Inter trova la ripartenza e vince a San Siro per 1-0 contro il Torino, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri momentaneamente terzi in classifica dietro a Napoli e Atalanta (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Primo tempo senza grosse occasioni a San Siro. Qualche tiro per l'Inter, ma nessuno nello specchio. Ad andare più vicini al gol sono i granata, con Vlasic che costruisce da solo una palla gol respinta da Handanovic con un piede. Nella ripresa Torino ancora vicino al gol al 57': punizione dal limite di Ricardo Rodriguez, botta in porta deviata dalla barriera ma il portiere nerazzurro ci mette il piede per respingere. Poi ci riprova Vlasic, ma Handanovic è ancora decisivo. Al 79' occasione per l'Inter: cross di Bastoni da sinistra, girata di testa di Lautaro che sfiora il palo. Dieci minuti dopo è Brozovic a conquistare il vantaggio e la vittoria 1-0 per i nerazzurri: inserimento nel corridoio centrale e tocco morbido di punta sul cross di Barella.

89' Brozovic INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (31' st Bellanova); Dumfries (23' st Bastoni), Barella, Brozovic, Calhanoglu (31' st Mkhitaryan), Darmian (40' st Gosens); Dzeko (23' st Correa), Lautaro. All.: S.Inzaghi TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (31' st Zima); Lazaro (45' st Singo), Lukic, Linetty (23' st Ilkhan), Vojvoda; Vlasic, Seck (23' st Radonjic); Sanabria (45' st Pellegri). All.: Paro Ammoniti: Sanabria, Brozovic, Lukic per gioco falloso, Lautaro per comportamento non regolamentare.