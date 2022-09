Mondiali pallavolo, l’Italia batte la Slovenia e vola in finale

La Nazionale si impone per tre set a zero sui rivali e guadagna l’accesso alla gara che potrebbe portarla sul tetto del mondo. Non accadeva dal 1998. Gli azzurri si giocheranno il tutto per tutto contro i padroni di casa della Polonia stasera alle 21.00 ascolta articolo Condividi

L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallavolo battendo 3-0 la Slovenia nella semifinale disputata a Katowize, in Polonia. Non accadeva dal 1998. Gli azzurri si sono imposti sui rivali in tre set con il punteggio di 25-21, 25-22, 25-21. Stasera alle 21.00 la Nazionale affronterà i padroni di casa nella sfida per l'oro mondiale mentre gli sloveni se la vedranno con il Brasile nella finalina per la medaglia di bronzo.

La gara approfondimento Mondiali pallavolo, l'Italia batte la Francia 3-2 e vola in semifinale Gli azzurri partono con la giusta concentrazione e nel primo set scattano presto a +6, sul 7-1, prima di subire la rimonta degli sloveni, bravi a non sbandare subito e a risalire fini a 8-7. Da quel momento, l'Italia tiene sempre il vantaggio, allungando ancora fino al 20-14, un margine che permette alla squadra di portare a casa il primo punto col punteggio di 25-21. Bene gli azzurri a muro (4) ed equa la ripartizione dei punti (5 Lavia, 4 Michieletto e 3 Romanò). La Slovenia si prende il primo punto del secondo set ma è l'unico momento in cui si trova avanti, perché la Nazionale non molla e riprende a macinare un bel gioco, anche se il punteggio resta sempre in equilibrio fino al rush finale, che col 25-22 fissa il 2-0. Il top scorer azzurro è sempre Lavia, con 11 punti ma tutto funziona nei vari reparti senza intoppi e la Slovenia perde anche il terzo set per 25-21.

Non accadeva dal ‘98 approfondimento Pallavolo, le Azzurre battono il Brasile e vincono la Nations League Con questa vittoria, l'Italia campione d'Europa spezza un lungo tabù e torna in finale ai Mondiali di pallavolo per la prima volta dal 1998, quando gli azzurri conquistarono il terzo titolo iridato consecutivo. Stasera, davanti al pubblico polacco, la squadra di De Giorgi dovrà vedersela con i padroni di casa, guidati dal serbo Nikola Grbic: dopo aver eliminato il Brasile al tie break si presenteranno in campo da favoriti per conquistare la tripletta iridata, avendo alla spalle i successi del 2014 e del 2018. Sarà la quinta finale nella storia della Nazionale.