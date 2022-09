Mondiali pallavolo, l'Italia batte la Francia 3-2 e vola in semifinale

A Lubiana, gli azzurri del ct De Giorgi si impongono nei quarti sulla Francia di Giani, campione olimpica in carica. La Nazionale campione d'Europa affronterà per un posto in finale la vincente di Ucraina-Slovenia, in programma alle 21

L'Italia si qualifica per la semifinale dei mondiali di pallavolo 2022. A Lubiana gli azzurri del ct De Giorgi si impongono nei quarti sulla Francia di Giani, campione olimpica in carica, per 3-2 con questi parziali: 24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12. La Nazionale campione d'Europa affronterà per un posto in finale la vincente di Ucraina-Slovenia, in programma questa sera alle 21 sempre a Lubiana.