4/16 ©Ansa

"Vorrei invitare, malgrado gli accenni fatti alla delusione per le Olimpiadi, la squadra femminile e quella maschile a non pensare troppo a Tokyo: ho visto in quel periodo alcuni commenti, singolari, che non condivido”, ha detto ancora il capo dello Stato. "Nei tornei ci sono anche le altre squadre e capita che alle volte trovino delle giornate di particolare efficacia e di particolare forma, ma voi siete stati sempre bravissime e bravissimi"