"Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi", ha detto il Presidente ricevendo gli atleti in gara a Tokyo per i Giochi olimpici e paralimpici. Il testimone della staffetta 4x100 che ha vinto l'oro in Giappone donato simbolicamente dal Coni al capo dello Stato