Gp Monza, Hamilton penalizzato: partirà dal fondo

Parte male il week-end di Monza per Lewis Hamilton. Sulla Mercedes W13 del pilota inglese sarà montata la quarta power unit e, dunque, il sette volte campione del mondo sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento. In attesa di capire la posizione esatta di Hamilton in griglia (dipenderà dai cambi ufficialmente effettuati sul motore Mercedes e dall'esito delle qualifiche di sabato), quel che è certo è che per il britannico quella di Monza sarà una gara in salita.