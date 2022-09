F1, Gp Olanda: vince Verstappen davanti a Russell e Leclerc

La gara

In partenza Leclerc prova a sospendere Verstappen, ma l'olandese gli chiude la porta e difende la prima posizione, iniziando ad allungare giro dopo giro. Resta tutto invariato anche subito dietro e non succede praticamente nulla di clamoroso fino a quando non si arriva alla prima finestra di pit-stop, nella quale i meccanici Ferrari richiamano Sainz ai box senza gomme pronte. La sosta è lunghissima e lo spagnolo perde diverse posizioni. Le due Mercedes invece, entrambe su strategia diversa, allungano lo stint con la gomma media per poi montare le dure e provare ad arrivare fino in fondo. Nel corso del 48esimo giro però Tsunoda provoca una Virtual Safety Car e la situazione si stravolge: la fortuna gira tutta a favore di Verstappen che rimedia una sosta “gratuita” senza perdere posizioni, mentre Hamilton e Russell tornano su gomma media rientrando in seconda e terza posizione. Beffato invece Leclerc che si era fermato appena un giro prima ed è costretto a scivolare in quarta piazza. Un altro colpo di scena arriva al giro numero 56: Bottas si pianta alla fine del rettilineo e stavolta entra in gioco la Safety Car, quindi di nuovo sosta per Verstappen che però perde il primo posto a favore di Hamilton. L'olandese non ci mette nulla a riprenderselo, con l'inglese che va in difficoltà e viene scavalcato anche da Russell e Leclerc, che chiudono infine il podio alle spalle di Verstappen.