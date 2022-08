Zlatan Ibrahimovic, ecco il suo super yacht da oltre 15 milioni

Mostrata in video su Instagram postato negli scorsi giorni, la nuova imbarcazione del celebre campione svedese misura 34 metri ed è stata costruita in uno dei più antichi cantieri italiani di yacht di lusso

In attesa di ritornare sui campi di gioco, una volta risolto l’infortunio che l’ha colpito al termine della scorsa stagione sportiva, Zlatan Ibrahimovic ha saputo come consolarsi. E lo ha fatto mostrando a tutti, sui suoi canali social, il nuovo yacht di cui è proprietario. Negli scorsi giorni, infatti, l’attaccante svedese del Milan ha condiviso un video in cui ha rivelato i dettagli del suo nuovo “gioiello”, un Oasis 34 di Benetti, il più antico cantiere italiano di yacht di lusso.

Un'imbarcazione di lusso

L’imbarcazione, che misura 34 metri e ha un valore superiore ai 15 milioni di euro, si chiama “Unknow” ed è dotato di numerosi comfort, tra cui una piscina a sfioro integrata, un garage per le moto d'acqua. Inoltre, è arricchita da interni di lusso personalizzati e si sviluppa su cinque livelli. Il bomber rossonero lo ha mostrato a tutti in un video girato da un drone, mentre si trovava in vacanza in mezzo al mare.