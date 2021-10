Milano, festa di compleanno a sorpresa per i 40 anni di Ibrahimovic

La moglie Helena ha organizzato i festeggiamenti all’ultimo piano di un hotel che, per l’occasione, si è anche illuminato con il numero 40 rosso sulla facciata. Presenti compagni, ex compagni e rappresentanti del Milan tra cui Galliani, Maldini, Massara, Cassano, Gattuso e Oddo

Festa di compleanno a sorpresa per Ibrahimovic ieri sera a Milano per i suoi 40 anni. La moglie Helena gli ha infatti organizzato un inaspettato festeggiamento all'ultimo piano di un hotel, che per l'occasione si è anche illuminato con il numero 40 rosso sulla facciata. La notizia è stata riportata anche da Sky Sport.