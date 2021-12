Milan, Zlatan Ibrahimovic ricevuto in Vaticano da Papa Francesco

“Peace and love”, pace e amore, queste le parole con le quali il calciatore ha commentato la foto che lo ritrae accanto al Pontefice

Il giocatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è stato ricevuto da Papa Francesco. “Peace and love”, pace e amore, queste le parole con le quali il calciatore ha commentato la foto che lo ritrae accanto al Pontefice, pubblicata sui suoi profili social. Ibrahimovic ha portato in dono a Bergoglio una maglia del club rossonero, la sua numero 11, e una copia di “Adrenalina”, il libro che racconta i suoi 40 anni.

Ibrahimovic a Papa Francesco: “Le piace il Milan?”

"Le piace il Milan? Con questa faccio un po' di magie in campo", ha detto l'attaccante al Pontefice mostrando la maglia numero 11. Papa Francesco ha reagito sorridendo alla battuta del calciatore, ha ringraziato per il dono e ha poi sottolineato come lo sport veicoli un messaggio di grande umanità.