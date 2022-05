Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio: prognosi di 7-8 mesi

Intervento al ginocchio sinistro per Zlatan Ibrahimovic. A tre giorni dalla conquista dello scudetto con il Milan, il campione svedese si è sottoposto a una operazione in artroscopia “per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale”, come si legge in un comunicato diffuso dalla società rossonera. “L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi”, conclude la nota.