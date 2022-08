Atalanta-Milan 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 1 a 1 il big match della seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Milan e Atalanta si sono sfidate al Gewiss Stadium di Bergamo: le reti sono firmate da Malinovskyi e Bennacer. Con questo risultato sia i rossoneri sia i bergamaschi salgono a quota quattro punti in classifica, due in meno di Napoli e Inter. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS - GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SPEZIA - GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-LAZIO )

La cronaca di Atalanta-Milan 1-1

Partono subito fortissimo le squadre, con occasioni per Leao e Maehle in avvio. Dopo i primi minuti sprint, a trovare il vantaggio è l’Atalanta: al minuto 29 è Malinovskyi a sbloccare la partita, aiutato anche da una deviazione di Kalulu che beffa Maignan. Si va così all’intervallo sul punteggio di 1 a 0 per i bergamaschi. Nella ripresa il ritmo è ancora altissimo, con entrambe le squadre pericolose. È il Milan a trovare la rete: al minuto 68’ Bennacer pareggia la partita. Le due formazioni continuano a cercare la via del gol, ma il risultato non cambia fino alla fine.

Il tabellino di Atalanta-Milan

Gol: 29' Malinovskyi (A), 68' Bennacer (M)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (37' st Okoli); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (44' st Zortea); Pasalic (28' st Scalvini); Malinovskyi (28' st Lookman), Zapata (27' st Muriel). All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (39' st Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (21' st Saelemaekers), Diaz (13' st De Ketelaere), Leao (21' st Origi); Rebic (13' st Giroud). All.: Pioli.

Ammoniti: Toloi, Rebic, Hateboer, Tonali e De Roon per gioco falloso, Djimsiti ed Hernandez per comportamento non regolamentare.