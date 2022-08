Vuelta 2022, tappe e percorso: partenza il 19 agosto da Utrecht

La 77esima edizione inizia in Olanda il 19 agosto e termina l’11 settembre a Madrid. In programma 21 tappe, per un percorso totale di 3.283 chilometri. Tante le frazioni di montagna su cui si daranno battaglia i grandi favoriti: da Roglic a Carapaz fino a Hindley e Yates. Grande attesa per l’ultima corsa a tappe della carriera per Valverde e Nibali ascolta articolo Condividi

Tutto pronto per l’edizione 2022 della Vuelta a España, la terza grande corsa a tappe della stagione ciclistica dopo Giro d’Italia e Tour de France. Si tratta dell’edizione numero 77 e il percorso prevede 21 tappe, dal 19 agosto all’11 settembre. Il percorso totale è di 3.283 chilometri. Si parte oggi con la prima tappa, una cronometro a squadre in trasferta a Utrecht, nei Paesi Bassi, che assegna la prima maglia rossa. Analizzando il percorso, ci sono 7 le tappe di montagne e due di pianura ma con arrivo in salita, più una cronometro individuale (oltre alla crono a squadre della prima tappa). L’arrivo della Vuelta invece sarà a Madrid.

Il percorso vedi anche Vincenzo Nibali si ritira: mio ultimo Giro d'Italia e ultima stagione Oltre alla cronosquadre di 23 km del 19 agosto ci saranno altre due tappe in terra olandese. Il primo giorno di riposo è previsto il 22 agosto per consentire alla carovana di spostarsi in Spagna, dove la corsa riprenderà da Vitoria, nella regione basca. Subito frazioni che si annunciano movimentate con tanti GPM. Alla sesta tappa il primo arrivo in salita al Pico Jano. Nell’ottava frazione ci saranno ben 6 GPM in 153 km. Il giorno dopo arrivo in salita a Les Praeres. Dopo il giorno di riposo si riparte con la crono individuale da Elche ad Alicante, lunga 30,9 km. Altra tappa durissima è la 12esima con la lunga salita finale di Peñas Blancas. Il 3 settembre la 14esima frazione arriva in quota sulla Sierra de la Pandera. Anche la quindicesima tappa, quella conclusiva della seconda settimana, ha l’arrivo in salita a Sierra Nevada. L’ultima settimana ha le tappe clou alla 18esima con la Trujillo – Alto de Piornal e alla penultima con le scalate al Puerto de Navacerrada, Puerto de Canencia, Puerto de la Morcuera e Puerto de Cotos. L’ultima frazione è la classica passerella conclusiva a Madrid.

I favoriti vedi anche Tour de France 2022, vince Vingegaard. Ultima tappa Parigi a Philipsen In tutto sono presenti al via 23 squadre e 184 corridori Assenti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, reduci dalle battaglie al Tour de France. Non ci sarà nemmeno Egan Bernal. Primoz Roglic, costretto al ritiro in Francia il mese scorso dopo una caduta, è il grande favorito della corsa che ha già vinto tre volte. Lo sloveno sarà il leader della Jumbo Visma. Il suo scudiero fidato è Sepp Kuss, uno dei gregari della maglia gialla Vingegaard all'ultimo Tour. La Ineos Grenadiers schiererà alla Vuelta due vincitori del Giro d'Italia (2019 e 2020): l'ecuadoriano Richard Carapaz e l'inglese Tao Geoghegan Hart, quindi Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Ben Turner e Dylan Van Baarle, quest'ultimo vincitore della Parigi-Roubaix. La gara a tappe spagnola vedrà inoltre la partecipazione del campione del mondo in linea su strada, il francese Julian Alaphilippe, che sarà affiancato con la maglia della Quick-Step Alpha Vinyl dal connazionale Rémi Cavagna, dai belgi Dries Devenyns, Remco Evenepoel, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke e dall'azzurro Fausto Masnada. L'UAE Team Emirates punta su João Almeida. Tra i favoriti anche Jai Hindley e Simon Yates. La Movistar schiera Alejandro Valverde, atteso all’ultimo grande giro della sua carriera prima del ritiro. Anche Vincenzo Nibali è al via per la sua ultima partecipazione in una grande corsa a tappe.