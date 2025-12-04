Nuoto, Italia oro agli Europei e record del mondo nella 4x50 sl mista

Medaglia d'oro e record del mondo agli Europei di Lublino. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis conquistano il primo gradino del podio nella staffetta 4x50 stile libero mista in vasca corta. Gli azzurri chiudono la finale in 1'27″26, migliorando di 7 centesimi il precedente record mondiale che apparteneva alla Francia dal 2022. Sul podio salgono anche l'Ungheria e l'Olanda.

Italia oro agli Europei di nuoto

In prima frazione lancio solido per Leonardo Deplano, che chiude terzo dietro a Croazia e Ungheria, ma in scia. Gli artefici della rimonta sono Lorenzo Zazzeri (20"51) e Silvia Di Pietro (23"07), che nelle fasi centrali della gara riportano la squadra azzurra al primo posto. In ultima frazione, poi, Sara Curtis può mettere le ali (22"71) portando l'Italia a polverizzare anche il vecchio record nazionale, migliorato di un secondo e due centesimi.

Le reazioni degli atleti

"È un'emozione incredibile, ci abbiamo pensato in queste ore ma non pensavamo di andare realmente così forte", ha detto Di Pietro. Mentre per Deplano, "potevamo addirittura andare più veloci, perché speravo di aprire meglio" e "sono stati bravissimi Lorenzo e Silvia a rimontare, non capita tutti giorni di nuotare un record del mondo".

Secondo Curtis, "è stata una figata, io ci ho creduto fino alla fine malgrado una virata imperfetta ma va benissimo così. Siamo stati eccezionali". Chiude i commenti Zazzeri: "Lo volevamo a tutti i costi. Ce lo siamo ripetuti a pranzo, che si poteva fare il record del mondo. Per me è un sogno legare il mio nome a questa staffetta, con Silvia che è fonte d'ispirazione per tutto il gruppo provo grande stima verso Sara che è ottimista come poche. Leonardo se lo merita perché è un ragazzo d'oro".