Nuoto, la campionessa olimpica Ariarne Titmus annuncia il ritiro

"Lasci senza rimpianti. Sei realizzata, contenta e felice. Ciò che ti aspetta è entusiasmante. Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stessa, non il tuo sport, con tutto il cuore. Assicurati di goderti ogni momento, grande o piccolo che sia. Credimi, il tempo vola". Così la campionessa australiana ha scritto alla sé stessa di 7 anni in una lettera social in cui ha annunciato la fine della sua avventura agonistica

"Cara Ariarne, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. Hai trascorso 18 anni in piscina a gareggiare, 10 dei quali in rappresentanza del tuo Paese. Hai partecipato a due Olimpiadi e, cosa ancora migliore, hai vinto!!! I sogni che avevi si sono avverati. Gli amici che hai conosciuto, lo sono per la vita. Hai raggiunto più di quanto avresti mai pensato di poter fare e dovresti esserne orgogliosa". Questo l'inizio della lettera social che la campionessa di nuoto Ariarne Titmus, quattro volte medaglia d'oro olimpica, ha deciso di scrivere alla sé stessa di 7 anni, per annunciare ufficialmente il suo ritiro dall'attività agonistica. A soli 25 anni.

Verso nuovi obiettivi

"Durante il tuo percorso hai incontrato persone incredibili che ti hanno aiutato in ogni momento. I tuoi allenatori (uno molto speciale in particolare), il tuo staff di supporto, i compagni di squadra, gli atleti, gli sponsor, gli amici, la famiglia e i tifosi. Assicurati di ringraziarli", si legge ancora nel lungo post pubblicato dalla campionessa olimpica su Instagram. "Fai le valigie e te ne vai di casa a 14 anni, che decisione difficile è stata quella di andartene. Mamma e papà hanno visto il luccichio nei tuoi occhi e hanno sacrificato tutto per permetterti di trasferirti. Senza di loro, insieme a Mia, non saresti qui oggi", prosegue la lettera aperta. "Hai appena compiuto 25 anni e sembra il momento giusto per lasciare il nuoto. L'inseguimento è stato incessante e hai dato tutta te stessa. Lasci senza rimpianti. Sei realizzata, contenta e felice. Ciò che ti aspetta è entusiasmante. Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stessa, non il tuo sport, con tutto il cuore. Assicurati di goderti ogni momento, grande o piccolo che sia. Credimi, il tempo vola", si legge in conclusione.

La carriera e le vittorie

La decisione dell'ormai ex nuotatrice australiana è arrivata dopo una pausa che la stessa atleta si era presa sin dai Giochi di Parigi dello scorso anno. Proprio a quell'appuntamento Titmus era arrivata dopo un'operazione fatta per rimuovere un tumore alle ovaie. Ma aveva dominanto, vincendo il suo terzo oro individuale nella finale dei 400 stile libero. Di recente aveva anche detto di voler tornare per i Giochi di Los Angeles del 2028, come segnala Sky Sport, ma alla fine ha prevalso un'altra scelta. Ad oggi resta il suo record mondiale dei 200 metri stile libero, ma anche le 33 medaglie in gare internazionali, tra cui otto olimpiche e quattro titoli mondiali. E' stata la prima atleta australiana, sin dai tempi di Dawn Fraser nel 1964, a replicare un oro olimpico in due edizioni consecutive dei Giochi.