Salernitana-Roma 0-1: basta Crisante alla squadra di Mourinho

La cronaca della partita

vedi anche

Spezia-Empoli 1-0: i liguri partono con una vittoria di misura

La Roma - con l’atteso tridente Dybala, Zaniolo e Abraham - parte bene. Zaniolo va vicino al vantaggio due volte. La Salernitana ci prova con Bonazzoli, con una bella conclusione parata da Rui Patricio. A sbloccare il risultato è Cristante al 33’: il centrocampista calcia da fuori area e, con una leggera deviazione di L. Coulibaly, beffa Sepe. È 1-0 per i giallorossi. Nel finale del primo tempo, palo di Dybala. Nella ripresa, la Roma vuole chiudere il match e ci prova ancora con Zaniolo e Dybala. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Wijnaldum. Il risultato non cambia: Salernitana-Roma finisce 0-1.