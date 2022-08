Immobile regala la vittoria in rimonta alla Lazio: Bologna battuto 2-1

Lazio batte Bologna 2-1 (0-1) in una partita della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. Nonostante qualche sofferenza di troppo e grazie al solito Immobile, la Lazio batte in rimonta il Bologna e si prende il primo bottino pieno della stagione. Sotto di un gol (rigore di Arnautovic) e di un uomo (rosso a Maximiano), la squadra di Sarri la ribalta con l'autogol di De Silvestri prima del sigillo decisivo del capitano biancoceleste. Succede praticamente di tutto in un primo tempo scoppiettante: il primo colpo di scena arriva gia' al 5', quando il debuttante Maximiano commette un clamoroso errore prendendo la palla con le mani fuori dall'area. Arbitro e guardalinee lasciano proseguire, ma il Var non perdona il nuovo portiere biancoceleste, espulso tra le inutili proteste laziali ( GLI HIGHLIGHTS DELLE ALTRE PARTITE ).

Il tabellino di Lazio-Bologna

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari (38' st Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic (38' st Vecino), Cataldi (20' st Luis Alberto), Basic (8' pt Provedel); Felipe Anderson (38' st Cancellieri), Immobile, Zaccagni. (31 Adamonis, 34 Gila, 16 Kamenovic, 26 Radu, 6 Marcos Antonio, 50 Bertini, 18 Romero, 27 Moro) All: Sarri.



Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis (20' st Kasius); De Silvestri, Dominguez (29' st Barrow), Schouten, Cambiaso (41' st Vignato); Soriano (20' st Aebischer); Sansone (1' st Bonifazi), Arnautovic. (1 Bardi, 23 Bagnolini, 66 Amey, 3 Angeli, 92 Mbaye, 39 Motolese, 82 Urbanski, 7 Orsolini, 18 Raimondo) All: Mihajlovic.



Arbitro: Massimi di Termoli. Reti: nel pt 38' Arnautovic (rigore); nel st 23' autorete De Silvestri, 34' Immobile. Angoli: 3-2 per la Lazio.



Recupero: 3' e 6'.



Espulsi: Maximiano al 6' pt per mani fuori area e Soumaoro al 48' pt per doppia ammonizione. Ammoniti: Sansone, Cambiaso, Lazzari, Aebischer e immobile per gioco falloso, Arnautovic per comportamento antiregolamentare, Sarri per proteste. Spettatori: 42.000.