Fiorentina-Cremonese 3-2, una papera di Radu condanna i grigiorossi

Al Franchi i Viola faticano più del previsto ma vincono all'esordio in campionato, battendo in extremis i lombardi grazie a un clamoroso errore del portiere cremasco

La Fiorentina parte con il piede giusto e conquista i primi 3 punti del campionato, superando 3-2 la neopromossa Cremonese nel match disputato allo stadio 'Artemio Franchi'. I Viola sono andati in vantaggio due volte con Bonaventura al 17' e Jovic al 34' per essere poi raggiunti prima da Okereke al 19' e poi da Bianchetti al 68'. A decidere la partita al 95' è stato un gol di Mandragora. I grigiorossi, tornati dopo 26 anni a calcare un campo di serie A, hanno giocano in dieci per tutta la ripresa a causa dell'espulsione di Escalante al 44' (GLI HIGHLIGHTS DELLE ALTRE PARTITE).