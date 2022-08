Spezia-Empoli 1-0: i liguri partono con una vittoria di misura

Lo Spezia batte 1-0 l'Empoli nel posticipo domenicale della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Alberto Picco' della città ligure. A Gotti basta una rete di Nzola, pur soffrendo a dismisura nel primo tempo. Esordisce con un ko invece Zanetti che dovrà rifarsi subito nel derby contro la Fiorentina domenica prossima. Una comprensibile fase di studio caratterizza i primi minuti di gioco. La prima vera chance della contesa arriva dai piedi di Lammers che in area di rigore gira verso la porta, ma trova l'opposizione pronta di Dragowski al 19'. Sono ancora i toscani a rendersi pericolosi in avanti, questa volta con Bajrami (uno dei nomi caldi del mercato), il quale si mette in proprio e dal limite dell'area fa la barba al palo. Allo scoccare della mezz'ora ci riprova ancora Lammers con una conclusione deviata da Kiwior abbondantemente sopra la traversa. Attacca l'Empoli, ma segna lo Spezia. Dopo un colpo di testa clamorosamente mandato out da Caldara, i padroni di casa passano davanti al proprio pubblico al minuto 36: palla in verticale, stop e destro in diagonale a battere Vicario (GLI HIGHLIGHTS DELLE ALTRE PARTITE).

Il tabellino di Spezia-Empoli (HIGHLIGHTS)

Spezia (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior, Nikolaou, Gyasi (30' st Holm), Agudelo (46' st Ellertsson), Bourabia (46' st Sala), Bastoni, Reca (30' st Strelec), Verde (15' st Ekdal), Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 19 Kornvig, 23 Capradossi, 30 Maldini, 77 Bertola). All. Gotti



Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojianovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson (9' st Cambiaghi), Marin, Bandinelli (43' st Fazzini), Bajrami, Destro (27' st Satriano), Lammers. (1 Perisan, 31 Fantoni, 3 Cacace, 5 Stulac, 15 Crociata, 17 Ekong, 20 Degli Innocenti, 35 Baldanzi, 36 Guarino, 38 Indragoli, 68 Merola). All. Zanetti.

Arbitro: Chiffi di Padova.



Reti: nel pt 36' Nzola.



Angoli: 6-4 per lo Spezia.



Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Gyasi, Henderson, Reca per gioco falloso.



Spettatori: 8.360.