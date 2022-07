Europei femminili, l’Italia perde 1-0 contro il Belgio ed è eliminata

La cronaca di Italia-Belgio

Per l’ultima e decisiva gara del gruppo D degli Europei femminili, la ct Milena Bertolini ha tenuto a riposo Sara Gama, non al meglio della condizione: al suo posto, al centro della difesa Bartoli con Linari. In attacco, Girelli unica punta. Il Belgio ha risposto con il tridente composto da Dhont, Eurlings e Wullaert. Nel primo tempo le azzurre hanno giocato bene, ma non sono riuscite a trovare il gol: ci sono andate vicino Girelli, Giugliano e Bonansea. Un paio di buone occasioni anche per le avversarie. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Nel secondo tempo, al 49’, il Belgio ha sbloccato la partita: dopo un calcio di punizione, l’Italia non è riuscita a liberare l’area, la palla è finita a De Caigny, che ha battuto Giuliani in diagonale. La reazione delle azzurre è stata immediata: al 50’ Girelli ha centrato la traversa. L’Italia si è riversata in attacco ed è andata vicina alla rete del pareggio in più occasioni, ma non è riuscita a concretizzare. Al 91’ palo delle belghe. Dopo 7 minuti di recupero, è finita 1-0 per il Belgio: Azzurre ultime del girone ed eliminate dagli Europei.