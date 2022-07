Calcio femminile. Euro 2022, Francia-Italia 5-1: il risultato

Le Azzurre, a Rotherham, travolte dalle francesi nel match valido per la prima giornata della fase a gironi. Le ragazze di Diacre, tra le più accreditate per il successo finale in Inghilterra, segnano 5 gol nel primo tempo. L’unica rete italiana, di Martina Piemonte, arriva al 76’. La prossima partita è giovedì 14 luglio alle 18 contro l’Islanda (in diretta su Sky)

