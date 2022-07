Mondiali di atletica leggera 2022 al via, programma e italiani in gara

Si apre la 18esima edizione della competizione, che quest'anno si tiene negli Stati Uniti, all’Hayward Field di Eugene, Oregon. Sessanta gli azzurri convocati, 29 uomini e 31 donne. Tra questi, sei campioni olimpici: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta (4x100). I Mondiali di atletica sono in diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW

Si apre oggi la 18esima edizione dei Mondiali di atletica leggera, slittata lo scorso anno per non coincidere con i Giochi Olimpici. Le competizioni andranno avanti fino al 24 luglio e si terranno negli Stati Uniti, all’Hayward Field di Eugene, Oregon. Sessanta in tutto gli atleti italiani convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre, 29 uomini e 31 donne. Tra questi sei campioni olimpici che hanno trionfato alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate: l'oro dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs, l'oro del salto in alto Gianmarco Tamberi, l’oro nella marcia 20 km Massimo Stano e gli staffettisti Filippo Tortu (oro nelle 200 e 4x100), Fausto Desalu (200 e 4x100) e Lorenzo Patta (4x100). I Mondiali di atletica sono in diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.