Djokovic trionfa contro Kyrgios: è la sua settima vittoria a Wimbledon

Il tennista serbo ha battuto l'australiano in quattro set e tre ore di gioco: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Sale così a sette titoli all'All England Club, di cui gli ultimi quattro di fila. È anche il suo 21esimo titolo del Grande Slam, a una lunghezza dal record di Rafael Nadal (22). "Ho perso le parole per dire cosa significhi questo torneo per me, è il più speciale, mi ha ispirato a diventare un giocatore", ha detto

Novak Djokovic ha battuto Nick Kyrgios in finale e ha vinto Wimbledon per la settima volta (la quarta di fila). Il tennista serbo ha sconfitto l'australiano in quattro set e tre ore di gioco: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio.

Djokovic: “Questo torneo è il più speciale per me” vedi anche Wimbledon, niente semifinale per Sinner: vince Djokovic in rimonta "Ho perso le parole per dire cosa significhi questo torneo per me, è il più speciale, mi ha ispirato a diventare un giocatore", ha detto Djokovic subito dopo la vittoria, dal Centrale di Wimbledon. “Per me il tennis era l'erba, da quando vidi Sampras vincere qui. Questo è il campo più speciale al mondo, con un'erba perfetta, e questo torneo ha la storia più prestigiosa", ha aggiunto. Poi i complimenti a Kyrgios: "Giocherai molte altre finali, non solo a Wimbledon".

Djokovic vince Wimbledon per la settima volta vedi anche Tennis, Djokovic: “No al vaccino Covid, rinuncio agli US Open” Per Djokovic questa è stata l'ottava finale a Wimbledon, la quarta consecutiva e la 32esima a livello Slam. Con questo successo, sale a sette titoli all'All England Club, di cui gli ultimi quattro di fila. È anche il suo 21esimo titolo del Grande Slam, a una lunghezza dal record di Rafael Nadal (22). Il serbo, 35 anni, è arrivato in finale dopo aver battuto 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 Cameron Norrie. L'australiano Nick Kyrgios, invece, è approdato alla finale dopo il ritiro di Nadal. Nei due precedenti tra Djokovic e Kyrgios, a vincere era stato sempre quest’ultimo, che non aveva mai concesso nemmeno un set al rivale. Questa volta, dopo aver perso il primo set, il tennista serbo è riuscito a rimontare e prendersi Wimbledon.