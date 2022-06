MotoGp, qualifiche Gp d’Olanda: Bagnaia conquista la pole (con record)

Sport

Valentino Rossi , 42 anni, di cui 25 trascorsi nel circuito dall'esordio nella classe 125 del 1996, dopo l'annuncio del ritiro a fine stagione, comunicato in conferenza stampa il 5 agosto 2021, è arrivato all'ultima corsa. Dopo aver disputato il 24 ottobre l'ultima gara in Italia nel GP d'Emilia Romagna , sul circuito di Misano Adriatico, il 14 novembre a Valencia chiude la sua avventura. Ecco tutte le tappe di una straordinaria carriera

Campione del mondo per 9 volte in carriera, sette nella classe regina delle due ruote, ha fatto la storia del Motomondiale degli ultimi 25 anni

Valentino Rossi è nato il 16 febbraio del 1979 a Urbino ed è cresciuto a Tavullia, in provincia di Pesaro-Urbino. È un figlio d’arte: anche suo papà (a sinistra nella foto), Graziano, era un pilota di moto. Valentino in gara ha sempre corso con il numero 46, che era quello usato dal padre quando gareggiava. In famiglia però c'è un altro pilota: il fratello Luca Marini, che corre in Moto2