Gp Baku, qualifiche: pole a Leclerc davanti a Perez e Verstappen

L'8 maggio 1982 la ruota della Rossa del canadese colpisce quella della March di Jochen Mass sul circuito di Zolder. Dopo un volo di 50 metri, neanche il ricovero in ospedale riesce a salvare 'l'Aviatore' che a Enzo Ferrari ricordava Tazio Nuvolari per la sua 'spregiudicatezza'. Dalle corse in motoslitta in Canada alle prove in Formula Uno e ai dissapori con il compagno di squadra Pironi, ecco la storia per immagini di uno dei piloti più amati di sempre