Lewis Hamilton e Brad Pitt al lavoro per un film sulla Formula Uno

Quando metti insieme un sette volte campione del mondo di Formula Uno e un attore pluripremiato di fama mondiale, il mix è senz'altro entusiasmante. Stiamo parlando del pilota Lewis Hamilton e dell'attore Brad Pitt, che hanno raggiunto con Apple un accordo da 130 milioni di dollari per la realizzazione di un film. Il protagonista sarà Brad Pitt, che interpreterà un ex pilota di Formula Uno pronto a fare da mentore a uno più giovane. Il film sarà diretto da Joseph Kosinski, attualmente nelle sale con Top Gun: Maverick, mentre Lewis Hamilton parteciperà al progetto in qualità di produttore.

Ulteriori dettagli sul film approfondimento Brad Pitt sarà un pilota di Formula 1 in un film Apple La pellicola non ha ancora un titolo ufficiale, però possiamo dire che Jerry Bruckheimer sarà il capo della produzione, mentre Ehren Kruger sarà lo sceneggiatore. Prima di trovare questo accordo con Apple, Brad Pitt e il regista Joseph Kosinski erano in trattativa per un’altra pellicola sulla Ferrari, non andata in porto. Per quanto concerne Lewis Hamilton, per il pilota non si tratta di un debutto assoluto nel mondo del cinema. Egli, infatti, ha già fatto delle piccole apparizioni in Car 2, Cars 3 e Zoolander 2 e, in un’intervista del 2019, ha aperto le porte a una carriera nel cinema una volta tolti guanti e casco da pilota: “Non posso dire se sarò un bravo attore, ma ci proverò”. Inoltre, lo scorso marzo la Apple si è anche aggiudicata i diritti per trasmettere un documentario sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Le carriere di Brad Pitt e Lewis Hamilton approfondimento Brad Pitt, fotostoria È un 2022 ricco d’impegno per Brad Pitt. Il 21 aprile è uscito nelle sale cinematografiche The Lost City, dove ha una piccola parte al contrario di Bullet Train, pellicola che vedremo nelle sale statunitense a partire dal 15 luglio 2022 dove sarà il protagonista principale. L’attore ha raggiunto il successo nel 1991 con Thelma & Louise, vincendo il suo primo Premio Oscar nel 2020 nella sezione Miglior attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood. Dal 2006 è attivo anche nelle vesti di produttore. Per quanto riguarda Lewis Hamilton, il pilota corre ininterrottamente in Formula Uno dal 2007, anno del debutto in McLaren. Egli è stato il primo pilota nero a partecipare nel massimo campionato a quattro ruote e, dopo 15 stagioni, è entrato nella storia battendo diversi record. Innanzitutto, detiene il record di titoli mondiali vinti a pari merito con l’altra leggenda Michael Schumacher (uno con la McLaren e sei con la Mercedes). Inoltre, vanta il record di numero di vittorie (103), pole position (103), punti ottenuti (4.215,5) e podi (183). Nel campionato 2021, il suo dominio è stato interrotto da Max Verstappen, che lo ha beffato nell’ultimo giro del Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti. In questa stagione, invece, le prestazioni di Hamilton sono calate soprattutto per uno sviluppo non ottimale della Mercedes. Infatti, per il momento, ha ottenuto solo un terzo posto nel Gran Premio del Bahrain, prima tappa del mondiale.