Roland Garros femminile, vince la polacca Swiatek

Iga Swiatek ha vinto il titolo nel Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 10 minuti di gioco. Swiatek, che subentra nell'albo d'oro alla ceca Barbora Krejcikova, bissa così il successo dell'edizione 2020. Domani finale maschile tra lo spagnolo Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud.

Una vittoria per l'Ucraina

"Voglio dire all'Ucraina di mantenere la forza": dirante la premiazione del Roland Garros, la vincitrice Iga Swiatek ha voluto ricordare la guerra in Ucraina ed il suo messaggio è stato accolto dal lunghissimo applauso del Philippe Chatrier. Cappellino bianco con al lato i colori della bandiera ucraina, Iga Swiatek ha aggiunto: "Quando ho fatto il mio discorso a Doha (a febbraio, ndr) pensavo che dopo la situazione sarebbe migliorata, ma ho ancora speranze". Successivamente, ai microfini di Nbc la polacca ha aggiunto: "La guerra c'è ancora e le persone stanno soffrendo. Molti giocatori hanno tolto i nastri (Ucraina) e c'è un'ampia discussione sui prossimi tornei e sui punti. Non si tratta di questo, ma dell'intera situazione e voglio che la gente sia consapevole", ha concluso. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI).