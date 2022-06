Milan, ufficiale il cambio di proprietà: RedBird acquista la squadra

Sport

Come Elliott è un fondo di investimento, che gestisce 6 miliardi di dollari in settori tra cui beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, media/tecnologia e sport. È già attivo nel mondo del calcio, con una quota di minoranza del gruppo che controlla il Liverpool e una di maggioranza del Tolosa

Il Milan fresco campione d’Italia per la diciannovesima volta ha un nuovo proprietario: si tratta del fondo americano RedBird, che prende il posto di Elliott alla guida dei rossoneri. L'1 giugno è arrivata l’ufficialità del passaggio di consegne: nei giorni scorsi erano già state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione, che è avvenuta per una cifra di 1,2 miliardi (in foto Gerry Cardinale, numero uno di RedBird)