Serie A, Salernitana-Udinese 0-1, Venezia-Cagliari 0-0. LIVE

Mentre il Milan festeggia la vittoria dello scudetto, la Serie A 2021/2022 si chiude con l’ultimo verdetto (LA CAVALCATA DEL MILAN - I SUCCESSI DI PIOLI - TUTTI GLI SCUDETTI DEL MILAN). Due le sfide-salvezza che decidono la terza e ultima squadra che retrocederà in Serie B insieme a Genoa e Venezia: alle 21 si giocano Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. I campani e i sardi sono distanziati da due punti. Il Cagliari è costretto a vincere a Venezia, con la speranza che la Salernitana non prenda tre punti nella sfida alla stessa ora con l'Udinese. Se i rossoblu non sorpassano o non affiancano i campani devono salutare la A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).