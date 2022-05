Serie A, domani si decide lo Scudetto: l'attesa in casa Milan e Inter

I rossoneri sono in vetta e lanciati alla conquista del titolo dopo 11 anni. Sul loro cammino c'è la partita in trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Sarà sufficiente raccogliere un punto. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono invece affrontare la Sampdoria e sperare in una sconfitta dei "cugini" ascolta articolo Condividi

Sarà una domenica pomeriggio ad alta tensione quella di domani, 22 maggio, in cui si assegna lo Scudetto. La sfida è fra Milan e Inter, con i rossoneri in vetta e lanciati alla conquista della Serie A dopo 11 anni. Sul loro cammino c'è la partita in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sperano in una loro sconfitta i nerazzurri di Simone Inzaghi, che affrontano la Sampdoria in un Meazza stracolmo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Gli scenari approfondimento Da Rocco a Sacchi fino ad Allegri: tutti gli scudetti vinti dal Milan Milan e Inter domani saranno in campo contemporaneamente alle 18. Nella volata Scudetto il Milan ha il favore degli scontri diretti sull'Inter in virtù del pareggio nella gara di andata (1-1) e del successo in rimonta nel derby di ritorno (1-2). Ai rossoneri basta quindi un solo punto per l'aritmetica certezza del titolo. La squadra di Pioli conquista lo Scudetto se vince o pareggia (indipendentemente dal risultato dell'Inter) o se perde e l'Inter non vince. L’Inter dunque per tornare prima in classifica deve battere la Samp e sperare nel ko del Milan contro il Sassuolo.

L'attesa in casa Milan e Inter approfondimento Inter, tutti i 19 scudetti vinti dai nerazzurri dal 1910 al 2021 Pioli per il match decisivo punta su Tomori, Kalulu e Kessié. E ci vorranno anche la carica di Leao, le incursioni di Hernandez, la regia illuminata di Tonali e le parate di Maignan. Inzaghi intanto chiede a Lautaro i gol, a Perisic gli assist, a Barella le incursioni per mettere in cassaforte i tre punti con la Samp.