Serie A, alle 17.15 Genoa-Bologna: le formazioni ufficiali

Quattro match in programma oggi. Si parte nel pomeriggio la sfida a Marassi. Poi alle 20.45 le altre tre gare: Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus (entrambe in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW) e Lazio-Verona

Dopo l'anticipo di venerdì tra Torino e Roma, la 38esima giornata di Serie A entra oggi nel vivo con quattro partite. Si inizia alle 17.15 con Genoa-Bologna. Alle 20.45, invece, tre match in contemporanea: Lazio-Verona, Fiorentina-Juventus (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e Atalanta-Empoli (diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW) (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).