Serie A, oggi tocca a Milan e Inter. Ora Bologna-Sassuolo 0-0. LIVE

Prosegue con quattro partite la 37esima giornata di Serie A, iniziata ieri con alcuni verdetti matematici: la salvezza dello Spezia e la retrocessione del Venezia in Serie B. Oggi dalle 12.30 in campo Bologna-Sassuolo (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251), seguita alle 15 da Napoli-Genoa, con i partenopei che puntano a consolidare il terzo posto in classifica (ma in caso di mancata vittoria potrebbe servire il risultato della Juventus di domani). Alle 18 a San Siro il big match Milan-Atalanta, con la squadra di Pioli che potrebbe già conquistare lo scudetto, a seconda del risultato che l'Inter porterà a casa nella sfida delle 20.45 contro il Cagliari (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).