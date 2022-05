6/12 ©Ansa

La Juve è campione in carica: l’anno scorso ha battuto in finale l’Atalanta per 2-1. La Coppa Italia è l’unico vero obiettivo rimasto ai bianconeri per questo finale di stagione, mentre in campionato si sono ormai rassegnati al quarto posto. Da dieci anni il club vince sempre qualcosa e Allegri non vuole restare a bocca asciutta

Finale Coppa Italia 2021, vince la Juventus: 2-1 all'Atalanta. FOTO