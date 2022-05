Serie A, oggi 4 partite. In campo Empoli-Salernitana: 1-0. LIVE

I campani sono a caccia dei 3 punti per restare fuori dalla zona retrocessione. Alle 18 in campo Udinese-Spezia e Verona-Torino. Alle 20.45, infine, la Roma riceve il Venezia: i veneti devono vincere per continuare a sognare la salvezza (il match è in diretta su Sky)

Inizia oggi la penultima giornata del campionato di Seria A 2021/22. In attesa degli incontri di domani di Milan e Inter, in lotta per lo scudetto, sono adesso in campo Empoli-Salernitana: i toscani sono già salvi, mentre i campani cercano i 3 punti per restare fuori dalla zona retrocessione. Alle 18 poi Udinese-Spezia e Verona-Torino. Alle 20.45, infine, la Roma riceve il Venezia (in diretta su Sky): i giallorossi cercano punti per la corsa a un posto in Europa, i veneti devono vincere per continuare a sognare la salvezza (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).