Spalletti: "Allenerò il Napoli anche il prossimo anno"

Sport

I milanesi battono i bianconeri dopo un match ad alta tensione. L'Inter va in vantaggio subito con Barella, la Juve la ribalta nel secondo tempo con Alex Sandro e Vlahovic. A 10 minuti dalla fine Calhanoglu segna il rigore del pari. Nel primo tempo supplementare una doppietta di Perisic regala ai nerazzurri l'ottava Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la conquista della Supercoppa italiana

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. È la 75esima edizione della manifestazione ed è la terza volta che queste due squadre si affrontano nella finale per aggiudicarsi il trofeo nazionale

I nerazzurri sono passati in vantaggio al minuto 6 : sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Barella tira da fuori e insacca alle spalle di Perin

Al minuto 24 grande occasione per la Juventus: Vlahovic viene liberato in area di rigore da Dybala, ma Handanovic dice no con un grande intervento