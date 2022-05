Serie A, alle 20.45 Atalanta-Salernitana: le formazioni ufficiali

La squadra di Gasperini cerca un posto in Europa, gli avversari credono nella salvezza dopo tre vittorie consecutive. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Arriva al termine la 35esima giornata di Serie A, che si chiude stasera alle 20.45 con il match fra Atalanta e Salernitana. La squadra di Gasperini cerca i tre punti per provare ad accaparrarsi un posto in Europa, mentre gli avversari dopo tre vittorie consecutive credono nella salvezza. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).