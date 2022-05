Giro d'Italia 2022, oggi la dodicesima tappa: è la Parma-Genova

La competizione prosegue con altri 204 km da percorrere. Si tratta di una tappa appenninica impegnativa, con diverse salite. Passaggio sul nuovo ponte San Giorgio nel capoluogo ligure ascolta articolo Condividi

Il Giro d’Italia 2022 continua con la dodicesima tappa, la Parma-Genova. Si tratta di una tappa appenninica impegnativa, di 204 km. In maglia rosa c'è sempre lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez, tallonato da vicino da Carapaz che è risalito al secondo posto a 12 secondi di distacco.

Il percorso di oggi approfondimento LA TAPPA PRECEDENTE Da Parma si sale costantemente lungo la valle del Taro fino ai piedi del Passo del Bocco, con salita di bassa difficoltà che immette in Liguria. Lunga discesa fino a Carasco dove si risale la val Fontanabuona. Si affrontano quindi due salite: La Colletta di Boasi e il Valico di Trensasco. Si entra a Genova percorrendo l’autostrada e il nuovo Ponte di San Giorgio prima di entrare nell’abitato per gli ultimi chilometri. Ultimi 2 km con una curva sola (all’ultimo km) tutti in leggerissima ascesa rettilinei ampi e ben pavimentati. Rettilineo finale su asfalto, con pendenza di circa 2%.

Il Giro d'Italia 2022 vedi anche Giro d’Italia, dalle tappe ai favoriti: tutto quello che c’è da sapere Il Giro d'Italia 2022 è partito il 6 maggio in Ungheria e si concluderà il 29 maggio con la cronometro di Verona. Si percorreranno 21 tappe e 3.446 chilometri, con oltre 50mila metri di dislivello e 164 km di media giornaliera. Previsti 5 arrivi in salita. Sono 22 le squadre in gara, ognuna composta da 8 corridori: in totale i ciclisti sono 176, tra cui 45 italiani.