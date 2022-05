F1, Gp Miami, prima fila tutta Ferrari: pole a Leclerc. VIDEO

Prima fila targata Ferrari nel primo Gran Premio della storia della Formula 1 a Miami. Conquista la Pole position Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Terza e quarta posizione per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che arrivano davanti davanti alla Alfa Romeo di Bottas ed alla Mercedes di Hamilton. Settima la Alpha Tauri di Gasly che ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Alpha Tauri di Tsunoda. Chiude la top ten la Aston Martin di Stroll. Solo dodicesima invece l'altra Mercedes di George Russell, che non riesce a confermare le buone sensazioni arrivate dalle prove libere.

Male anche la Renault-Alpine che si aspettava molto di più rispetto all'undicesimo posto ottenuto da Fernando Alonso ed al ko di Esteban Ocon che non partecipa alle qualifiche. Troppo gravi i danni alla sua monoposto dopo l'incidente riportato nelle terze libere: il pilota francese scatteraà' dal fondo della griglia. Non sorridono nemmeno Mick Schumacher solo quindicesimo con la sua Haas e l'ex ferrarista Sebastian Vettel tredicesimo con l'Aston Martin.

Leclerc partirà in testa per la terza volta in stagione. "Nell'ultimo weekend non è andata bene - ha detto il monegasco subito dopo la pole - oggi invece sono molto soddisfatto e speriamo di riuscire a completare l'opera. La Red Bull è molto veloce sul rettilineo, noi lo siamo in curva, domani sara' una grande battaglia e speriamo di prevalere noi".