F1 2022, Gp Imola a Verstappen. Secondo Perez, Leclerc sesto

Partenza da incubo per la Ferrari a Imola con Charles Leclerc, scattato secondo e superato da Perez e Norris. Ma ancora peggio fa l'altro ferrarista, Carlos Sainz, finito nella ghiaia dopo un contatto con Ricciardo e subito out. A dieci giri dalla fine Leclerc tenta di recuperare il secondo posto di Perez ma finisce in testacoda e sbatte al muro danneggiando l’ala anteriore. Costretto al pit stop, scivola fino al nono posto per poi finire sesto.