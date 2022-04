Gb, manata a tifoso autistico: indagine polizia su CR7 che si scusa

Da CR7 scuse e invito al fan all'Old Trafford

"Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando - ha scritto Ronaldo -. Tuttavia, dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività". La polizia sta valutando eventuali ipotesi di reato ascoltando vari testimoni e valutando le immagini messe a disposizione dall'Everton, ma la madre del ragazzo ha riferito ai media quanto successo: mentre l'adolescente si avvicinava all'ingresso del tunnel per filmare il portoghese che esce dal campo, "Ronaldo, di pessimo umore - ha detto la donna - ha colpito la mano di mio figlio, che ha fatto cadere il telefono, e si è allontanato senza fermarsi". "Mio figlio è molto turbato da questo episodio e non vuole più tornare allo stadio, dove era andato per la prima volta", ha concluso.