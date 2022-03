1/12 ©Ansa

In 33 verso i Mondiali Qatar 2022. Il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha convocato i suoi azzurri per i playoff: la prima tappa è la partita contro la Macedonia - semifinale a eliminazione diretta -, che si gioca il 24 marzo alle 20.45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Poi, in caso di vittoria, la finale sarà il 29 marzo contro Portogallo o Turchia. Ecco chi sono i giocatori che lotteranno per la qualificazione

