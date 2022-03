Playoff Mondiali 2022, il calendario dell'Italia per gli spareggi

Prima della fine del mese si saprà se la Nazionale si è qualificata al Campionato del mondo in Qatar. La prima sfida è in programma il 24 e sarà contro la Macedonia del Nord

La nazionale italiana di calcio si prepara a tornare in campo per evitare che l'incubo del 2017 si ripeta e il nostro Paese non si qualifichi nemmeno in questa edizione dei Mondiali, che si svolgeranno in Qatar. Nel migliore dei casi, la attendono due sfide (LO SPECIALE DI SKYTG24).