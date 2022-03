Conference League, ora Vitesse-Roma: il risultato è 0-0. LIVE

Due italiane in campo in questo giovedì di coppe europee, con l’andata degli ottavi di finale. Tocca prima agli uomini di Mourinho, che in Olanda conferma la coppia d’attacco Zaniolo-Abraham: partita ora in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In serata la squadra di Gasperini sfida il Bayer Leverkusen al Gewiss Stadium: match live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8 e Sky Sport 4K