Champions League: Real Madrid-Psg 3-1, Man City-Sporting 0-0. VIDEO

Gli uomini di Guardiola, forti del 5-0 conquistato a Lisbona, pareggiano in casa contro lo Sporting e passano il turno. Al Bernabeu i Blancos ribaltano la sconfitta dell’andata e superano i francesi grazie a una tripletta di Benzema. Ieri l’Inter è stata eliminata dal Liverpool, mercoledì prossimo la Juve riceve il Villareal dopo l’1-1 in Spagna

Sono il Real Madrid e il Manchester City la terza e la quarta squadra a qualificarsi per i quarti di finale della Champions League. I Blancos superano i parigini, dopo la sconfitta all’andata per 1-0 in Francia: finisce 3-1, con la tripletta di Benzema dopo la rete nel primo tempo di Kylian Mbappe. Tutto facile per i ragazzi di Guardiola che, dopo aver strapazzato lo Sporting Lisbona vincendo 5 a 0 in Portogallo, si assicurano la qualificazione a domicilio con uno 0-0. Real e City raggiungono ai quarti il Bayern Monaco e il Liverpool, che ha eliminato l’Inter. La Juventus invece aspetta a Torino il Villareal il 16 marzo, alla caccia della qualificazione dopo l’1-1 dell’andata.