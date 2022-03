Serie A, oggi tre partite. In corso Udinese-Sampdoria: 2-1. LIVE

La 28esima giornata di Serie A, dopo il ritorno alla vittoria dell'Inter, prosegue con la sfida in corso alla Dacia Arena fra bianconeri e blucerchiati. Alle 18 Roma-Atalanta, alle 20.45 Cagliari-Lazio

Dopo la vittoria dell'Inter sulla Salernitana per 5-0, la 28esima giornata di Serie A prosegue con tre partite (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Ora in campo Udinese e Sampdoria, alle 18 tocca a Roma-Atalanta. Il match serale delle 20.45 è Cagliari-Lazio (in diretta su Sky).