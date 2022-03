Serie A, Inter-Salernitana 0-0. LIVE

I nerazzurri di Simone Inzaghi aprono la 28esima giornata di campionato e ospitano a San Siro la Salernitana di Nicola, reduce da quattro pareggi consecutivi. Assente Perisic per un lieve affaticamento muscolare. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Inter e Salernitana si affrontano a San Siro, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). La squadra di Inzaghi non riesce a vincere in campionato dallo scorso 22 gennaio contro il Venezia, poi due sconfitte (contro Milan e Sassuolo) e due pareggi (contro Napoli e Genoa). La Salernitana di Nicola, invece, è reduce da quattro pareggi consecutivi. I nerazzurri sono senza Ivan Perisic, come ha reso noto lo stesso club con un tweet,

"a causa di un lieve affaticamento muscolare".