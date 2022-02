Serie A, oggi 4 partite. Alle 12.35 Torino-Cagliari: le formazioni

La 27esima giornata prosegue oggi, dopo gli anticipi del venerdì e del sabato. Si parte con la sfida a Torino tra gli uomini di Juric e quelli di Mazzarri: il match è in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Poi alle 15.05 Verona-Venezia, alle 18.05 Spezia-Roma, alle 20.50 Lazio-Napoli. Si chiude domani con Atalanta-Sampdoria alle 20.50. I match iniziano con 5 minuti di ritardo in segno di protesta contro la guerra in Ucraina