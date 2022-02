Olimpiadi invernali Pechino 2022, le gare dell'Italia oggi 19 febbraio

Il maltempo continua a non dare tregua. A causa del forte vento è stata rinviata la gara di sci parallelo a squadre, in programma in mattinata: si terrà domani, domenica 20 febbraio, quando in Italia saranno le ore 2. Inoltre, la prova sui 50 chilometri dello sci di fondo maschile è stata accorciata di 20 km e si disputa, quindi, sulla distanza di 30 km. Domani la cerimonia di chiusura dei Giochi

Ultime gare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, con la cerimonia di chiusura dei Giochi che si terrà domenica. Il maltempo continua a non dare tregua, con alcune competizioni che sono state rinviate o accorciate. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky ( IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO - I RISULTATI ).

Andrea Giovannini si è qualificato per la finale nella prova di pattinaggio velocità. Insieme a lui ci saranno Lee, Wenger, Odor, Belchois, Tsuchiya, Mantia e Bergsma. Il russo Zakharov, caduto nel corso della fase centrale della semifinale, non prenderà parte all'atto conclusivo: dopo la revisione della semifinale, infatti, la giuria ha confermato che non è stato spinto. Finale in programma alle 9.30 italiane.

Rinviata per vento gara di sci parallelo a squadre

A causa del vento è stata rinviata la gara di sci parallelo a squadre, in programma in mattinata: si terrà domani, domenica 20 febbraio, quando in Italia saranno le ore 2. La Nazionale dello sci esordirà negli ottavi di finale contro la Russia, poi l'eventuale quarto di finale contro la vincente della sfida fra Usa (con al via anche Mikaela Shiffrin) e Slovacchia (al via senza Petra Vlhova). Il quartetto azzurro sarà formato da Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini e andrà a caccia di una qualsiasi medaglia.