Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, le gare e i risultati dell'Italia

Gios: "Accuse Fontana hanno rotto il clima della squadra"

Il presidente della Federghiaccio Andrea Gios torna sull'accusa di Arianna Fontana ai compagni di squadra di aver cercato di farla cadere in allenamento: "È stata la parte più stonata delle sue esternazioni. Ci siamo abituati, è dal 2006 che attacca la Federazione. È nel suo carattere ed è anche un aspetto della sua forza. Ma l'accusa è inaccettabile, sono i maschi che hanno pattinato con lei e che per anni le hanno fatto da sparring partner, di sicuro negli ultimi sei mesi, aiutandola a crescere". Sono accuse, secondo Gios, che "hanno distrutto il clima nella squadra". Gios si è soffermato sulla vicenda denunciata dalla Fontata. "È un episodio che è successo tre anni fa, siamo stati informati subito, Sanfratello (il segretario della Federazione, ndr) ha parlato con i ragazzi. Ma era un episodio di allenamento, che succede molto spesso nelle simulazioni di gara", ha aggiunto, parlando a Casa Italia del Coni, a Yanqing. "Per noi la questione era chiusa. E dopo tre anni Arianna è andata in Ungheria, è tornata e si è allenata negli ultimi sei mesi con questi ragazzi. Questa sua uscita ha distrutto il clima all'interno della squadra. Arianna non saluta i ragazzi, si è allenata con le squadre straniere. Lei è una campionessa straordinaria, vorrei che fosse anche una leader. Durante un'Olimpiade non si fa una dichiarazione del genere. Queste rotture sono negative".



Bach: "Molto turbato dalla prova di Valieva"

E continua a far discutere anche il caso della pattinatrice russa Kamila Valieva, che nella finale di pattinaggio libero è caduta più volte ed è sembrata schiacciata dalla pressione dello scandalo del doping che l'ha travolta: "Ero molto turbato quando l'ho vista in tv", ha detto il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, secondo cui la pattinatrice 15enne è stata trattata con "una tremenda freddezza" dai suoi allenatori dopo la disastrosa prova che l'ha vista finire quarta, ai piedi del podio. "È stato agghiacciante vedere come è stata accolta dall'entourage più vicino", ha detto Bach in conferenza stampa, aggiungendo stupore poi per la compagna di squadra Alexandra Trusova: "Tutto questo non mi dà molta fiducia in questo stretto entourage di Kamila, né per quanto riguarda quanto accaduto in passato, né per quanto riguarda il futuro". Bach, che ha detto di sperare che la Valieva "abbia il sostegno della sua famiglia, il sostegno dei suoi amici e il sostegno delle persone che l'aiutano in questa situazione estremamente difficile", ha ribadito che il Cio aveva chiesto all'Agenzia mondiale antidoping (Wada) di indagare sugli allenatori e sui consulenti intorno a Valieva. Rispondendo poi a una domanda di un giornalista russo sul fatto che il Cio avesse qualche responsabilità per quello che è successo a Valieva, Bach ha osservato che "c'è un campione A positivo e questo campione A positivo deve essere affrontato e non lo stavamo ignorando. Stiamo seguendo lo stato di diritto e abbiamo a che fare allo stesso tempo con una minorenne, con una ragazza di 15 anni che ovviamente ha una droga nel suo corpo che non dovrebbe essere nel suo corpo. E quelli che le hanno somministrato questo farmaco nel suo corpo sono colpevoli".